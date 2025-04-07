Batman'da başıboş sokak köpeği kalmadı

DHA

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cafer Öz ile birlikte Hayvan Tedavi, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında, kentte sahipsiz hayvanlara yönelik yürütülen çalışmaları basın mensuplarıyla paylaştı.

"SOKAK HAYVANLARI ARTIK GÜVENDE VE KONTROL ALTINDA"

Vali Canalp, kent genelinde sahipsiz tüm sokak hayvanlarının toplanarak 170 dönümlük alana kurulu modern tesise getirildiğini belirtti. Şehir merkezi başta olmak üzere, ilçe, belde ve köylerdeki sokak hayvanlarının artık bu merkezde güvenli ve sağlıklı koşullarda barındırıldığını vurgulayan Canalp, merkezin Türkiye’de örnek gösterilebilecek düzeyde donanımlı olduğunu ifade etti:

Hayvanlarımızın hem tedavisi hem de bakımı burada eksiksiz şekilde sağlanıyor. Kısırlaştırma işlemleri tamamlanan hayvanlara çipleri de takıldı. Aşıları yapıldı, sağlık kontrolleri titizlikle gerçekleştirildi. Merkezimiz, hayvanların tüm ihtiyaçlarına yanıt verecek nitelikte tasarlandı.

"SOKAKLAR DAHA GÜVENLİ HALE GELDİ"

Vali Canalp, sahipsiz hayvanların rehabilitasyon merkezine alınmasıyla birlikte vatandaşların şehirde daha huzurlu ve güvenli bir yaşam sürdürmesinin hedeflendiğini dile getirdi. Özellikle kadınların, çocukların ve yaşlıların gece saatlerinde sokakta daha rahat hareket edebilmeleri için bu uygulamanın büyük önem taşıdığını söyledi: