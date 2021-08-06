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    İstanbul Esenyurt'ta taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

    Esenyurt'ta 8 yaşındaki çocuğunun yabancı uyruklu bir şahıs tarafından tacize uğradığı iddiası sonrası mahalleli birbirine girdi. Tekme tokat linç girişimi cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 06.08.2021 - 00:32
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    İstanbul Esenyurt'ta taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

    Dün saat 11.00 sıralarında Mehterçeşme Mahallesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre 8 yaşındaki B.Y’nin yabancı uyruklu bir kişi tarafından taciz edildiği yönünde haber yayılmasıyla ortalık birbirine girdi.

    TACİZ ŞÜPHELİSİNİ DÖVEREK LİNÇ ETMEK İSTEDİLER

    Sokağa inen mahalleli ev basarak şahsı dışarı sokağa çıkardı. Taciz şüphelisini sokak ortasında döverek linç etmek istediler. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi.

    GÖZALTINA ALINDI

    İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler şahsı gözaltına aldı. Mağdur olduğu iddia edilen çocuk ise sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Şüpheli karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

    İstanbul Esenyurt ta taciz iddiası mahalleyi karıştırdı #1

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