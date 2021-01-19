İstanbul Havalimanı, yolcu sayısıyla Avrupa'da zirvede

Geçtiğimiz yıl 23.4 milyon yolcu ile Avrupa havalimanları arasında birinci sırada olan İstanbul Havalimanı, "Havalimanı Sağlık Akreditasyonu" sertifikasını da ilk alan havalimanı unvanı taşıyor.

Dünyayı saran koronavirüs salgınıyla birlikte birçok ülke sınırlarını kapatmıştı.

Seyahat yasakları nedeniyle dünya genelinde havalimanları, yolcu sayılarında ciddi bir yolcu düşüşü yaşandı.

Ancak olumsuz şartlara rağmen İstanbul Havalimanı, 2020 yılında Avrupa havalimanları yolcu sayısı sıralamasında 23.4 milyon yolcusu ile birinci sıraya geldi.

İSTANBUL'U LONDRA TAKİP ETTİ

İstanbul Havalimanı’nı 22.1 milyon yolcu ile Londra Heathrow ile Paris Charles de Gaulle havalimanları takip etti. Amsterdam Schiphol Havalimanı ise 20.9 milyon ile dördüncü sırada yer aldı. Almanya'daki Frankfurt Havalimanı ise 18.8 milyon yolcuya geriledi.

SAĞLIK AKREDİTASYONU ALAN İLK HAVALİMANI

Salgın döneminde aldığı önlemlerle ön plana çıkan, geçen yıl 23 milyon 409 bin 132 yolcu ağırlayarak listenin başında yer alan İstanbul Havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından 24 Temmuz'da başlatılan "Havalimanı Sağlık Akreditasyonu" programı kapsamında verilen sertifikayı dünyada alan ilk havalimanı olmuştu.