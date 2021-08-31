İstanbul, İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
- DHA
- 31.08.2021 - 23:27
İstanbul İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın, saat 21.00 sıralarında İkitelli Çevre Sanayi Sitesi 11'inci Blok'ta meydana geldi.
Kimyasal maddelerin tutuşmasıyla başlayan yangının bildirilmesiyle olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
ZAMAN ZAMAN PATLAMALAR GERÇEKLEŞTİ
Kimyasal maddelerin olduğu binadaki yangında zaman zaman patlamalar da yaşandı.
Yangının çıktığı iş yerinin ortaklarından olan bir kişi yangına müdahale ederken yaralandı. Yaralı gelen sağlık ekiplerince Bağcılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
HAVADAN MÜDAHALE İÇİN DESTEK İSTENDİ
Ekipler, rüzgarın da etkisiyle yangına müdahalede güçlük çekerken, telsiz anonslarından havadan müdahale için destek istendi.
Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, bölgede çok sayıda ambulans bekletildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
İstanbul, İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı VİDEO