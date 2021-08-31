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İstanbul, İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı

İstanbul, İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı

İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları tedavi altına alırken, itfaiye ekiplerinin de söndürme çalışmaları devam ediyor.