İstanbul - Maltepe'de pitbull dehşeti kamerada Maltepe'de tasmasız dolaşan pitbull cinsi köpeğin bir gence saldırı anı ve vatandaşların genci kurtarma çabası cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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İHA

Başıboş sokak köpeklerinin saldırıları artarak devam ediyor ve yurt genelinde ciddi bir tehdit olmayı sürdürüyor.

Pek çok vatandaşın yaralanmasına, hatta ölümüne sebep olan başıboş köpekler, toplum için ciddi bir güvenlik riski haline geldi.

PİTBULL CİNSİ KÖPEĞİN SALDIRISINA UĞRADI

O olaylardan biri de İstanbul Maltepe'de Küçükyalı Mahallesi'nde yaşandı.

Sahipsiz pitbull cinsi köpeğin bir gence saldırdığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Saldırgan köpek genci ayağından ısırırken gencin, "Ayağım koptu" diye bağırdığı duyuldu.

Etrafta bulunan vatandaşlar saldırgan köpeğe müdahale edip saldırıya uğrayan genci kurtarmaya çalıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)