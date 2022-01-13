İstanbul Pendik'te gelinlik atölyesinde yangın

İstanbul'un Pendik ilçesinde 4 katlı binanın üçüncü katındaki gelinlik atölyesinde yangın çıktı. Binada mahsur kalan 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

Saat 17.00 sıralarında Pendik ilçesi Batı Mahallesi, İsmet Paşa Caddesinde bulunan 4 katlı binanın üçüncü katındaki gelinlik atölyesinde çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

MAHSUR KALAN 4 KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI

Elektrik sobasından çıktığı değerlendirilen yangın sırasında içeride bulunan 4 kişi, çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Yangın ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Yangından etkilenenler ambulansa bindirilerek tedavi altına alındı. Atölyede çalışan ve aynı zamanda orada yaşayan yaşlı bir kadın da dumandan etkilendi.

"CAN KAYBI YOK"

Mahalle esnafı Ahmet Tankulu, "Gelinlik imalatçısında dumanla vardı. Yukarı çıktık. Bir üst katında mahsur kalan bir arkadaş vardı, onu çıkardık. Üst katlarda kalan 3 kişi daha vardı. Onlara müdahale edemedik. İtfaiye geldi müdahale etti. Can kaybı yok. Tahminimizce elektrikten çıktı yangın. Ben sadece alevleri gördüm bir de siyah duman gördüm başka bir şey görmedim." dedi.

"HEM YAŞIYORDU HEM DE KULLANIYORDU"

Yaşlı kadının yakını ise "Arkadaşımın yeri bilmiyorum içeri giremedik daha. Yaşadığı yer. Hem yaşıyordu hem de kullanıyordu. Elektrik sobasından oldu büyük ihtimalle" diye konuştu.





















