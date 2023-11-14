istanbul Şişli'de korkutan yangın Şişli'de gece saatlerinde bir binada çıkan yangın sonucu bina alevlere teslim oldu. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.

İHA

İstanbul'un Şişli ilçesinde Yayla Mahallesi İkinci Yol Sokak'ta saat 01.00 sıralarında 4 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Yangın kontrol altında

Alevleri gördükten sonra sokağa dökülen mahalle sakinleri itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Maddi hasar meydana geldi

Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.

Olayda yaralanan ve ölen olmazken binanın çatı kısmında maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)