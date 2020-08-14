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    İstanbul TEM Otoyolu'nda trafik kazası: 2 ölü

    TEM Otoyolu'nda yabancı plakalı cipe arakadan çarparak savrulan motosikletteki biri kadın iki kişinin üzerinden arkadan gelen araç geçti.
    • DHA
    • 14.08.2020 - 18:58
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    İstanbul TEM Otoyolu'nda trafik kazası: 2 ölü

     

    İstanbul'un Kağıthane ilçesinde, TEM Otoyolu'nda yabancı plakalı cipe arakadan üzerinde 2 kişi bulunan motosiklet çarptı.

    Çarparak savrulan motosikletteki biri kadın iki kişinin üzerinden arkadan gelen araç geçti.

    2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    İki kişi ezilerek olay yerinde hayatını kaybetti.

    Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Trafik Mahmutbey yönünde durma noktasına geldi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

    AYRINTILAR GELECEK..

     


    İstanbul TEM Otoyolu nda trafik kazası: 2 ölü #1

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