İstanbul TEM Otoyolu'nda trafik kazası: 2 ölü
TEM Otoyolu'nda yabancı plakalı cipe arakadan çarparak savrulan motosikletteki biri kadın iki kişinin üzerinden arkadan gelen araç geçti.
- DHA
- 14.08.2020 - 18:58
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde, TEM Otoyolu'nda yabancı plakalı cipe arakadan üzerinde 2 kişi bulunan motosiklet çarptı.
Çarparak savrulan motosikletteki biri kadın iki kişinin üzerinden arkadan gelen araç geçti.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İki kişi ezilerek olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Trafik Mahmutbey yönünde durma noktasına geldi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.
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