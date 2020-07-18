İstanbul Valisi Yerlikaya, Ayasofya'yı gezdi

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Ayasofya'nın meşhur kedisi Gli ile bir süre ilgilenen Vali Yerlikaya, "Hayatından memnun, merak etmeyin." dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dün Ayasofya Camisi'nde gerçekleştirilen açılış hazırlıkları, incelemeleri sonrasında Ayasofya'nın meşhur kedisi Gli ile bir süre ilgilendi.

Gli'yi seven Vali Yerlikaya, görevlilerden durumu hakkında bilgi aldı.

"HAYATINDAN MEMNUN"

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise, "Gli hayatından çok memnun. Merak etmeyin." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya'dan Ayasofya'nın kedisi ile paylaşım VİDEO