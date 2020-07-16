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    İstanbul Valisi Yerlikaya, Emniyet atamalarını imzaladı

    Ali Yerlikaya, kente yeni atanan ve terfi eden personele hayırlı olsun dileklerini iletti.
    • AA
    • 16.07.2020 - 11:52
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    İstanbul Valisi Yerlikaya, Emniyet atamalarını imzaladı

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'a yeni atanan ve çalışırken terfi eden emniyet personelinin atamalarını imzaladığını bildirdi.

    İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü 2020 yılı genel atamalarında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 51 rütbeli personelin doğu ve batı illerine atandığı hatırlatıldı.

    Açıklamada, "İlimizin huzur ve asayişine verdikleri hizmetler nedeniyle teşekkür ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz." denildi.

    EMNİYET'TE GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

    Açıklamada, il dışından 10 rütbeli personelin İstanbul'a ataması ve il içinde 33 personelin de yeni rütbe alması sebebiyle, 19 İl Emniyet Müdür Yardımcısı, 22 İlçe Müdürü ve 39 Şube Müdürü ile ilgili yer değişikliği yapıldığı belirtildi.

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medya hesaplarından, "İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzden çeşitli illere atanan emniyet personelimize verdikleri hizmetler için teşekkür ediyorum. İlimize yeni atanan ve ilimizde çalışırken terfi eden emniyet personelimizin yeni görev yerlerini imzaladım. Hayırlı olsun." paylaşımı yaptı.

    Valilik açıklamasında ayrıca İl emniyet müdür yardımcıları, ilçe emniyet müdürleri ve şube müdürleriyle ilgili görev dağılımı bilgisine de yer verildi.

    İstanbul Valisi Yerlikaya, Emniyet atamalarını imzaladı #1

    İl EMNİYET MÜDÜR YARDIMCILARI GÖREV DAĞILIMI

    Sinan Çamuroğlu: Personel Şube Müdürlüğü, Hukuk İşleri ve Spor Şube Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü, Belge Yönetimi Şube Müdürlüğü.

    Muharrem Yazgan: Güvenlik Şube Müdürlüğü, Koordinasyon Şube Müdürlüğü, Foto-Film Şube Müdürlüğü.

    Alper Karalı: Genel Denetim ve Disiplin Şube Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü.

    Serpil Hatipoğlu: İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü, İstanbul Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü.

    Kayhan Ay: Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü, İnsansız Hava Araçları Birim Amirliği.

    Koray Şensoy: Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü.

    Zafer Baybaba: Asayiş Şube Müdürlüğü, Güven Timleri Şube Müdürlüğü.

    Belma Aldemir: Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü, Eğitim Şube Müdürlüğü.

    Ömer Faruk Ataş: İstihbarat Şube Müdürlüğü, Tanık Koruma Şube Müdürlüğü.

    Taner Ertürk: Siber Suçlar Şube Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü.

    Murat Ellik: Polisevi Şube Müdürlüğü, Baltalimanı Polisevi Şube Müdürlüğü.

    Erdem Torlak: Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğü, Silah ve Patlayıcı Madde Şube Müdürlüğü.

    Fatih Doğan: Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü.

    Hülya Şen: Trafik Tescil Şube Müdürlüğü, Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü.

    Gürkan Dikyol: Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü.

    Neslihan Şentürk: Turizm Şube Müdürlüğü, Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü, İnterpol-Europol Şube Müdürlüğü.

    Ali Saraç: Koruma Şube Müdürlüğü, Trafik Denetim Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetim Şube Müdürlüğü.

    Cenk Özmen: İkmal Şube Müdürlüğü, Bütçe Şube Müdürlüğü, İnşaat Emlak Şube Müdürlüğü, Ulaştırma Şube Müdürlüğü, Bakım Onarım Şube Müdürlüğü.

    Caner Coşar: Boğaziçi Köprüsü Koruma Şube Müdürlüğü, Hassas Bölgeler Koruma Şube Müdürlüğü.

    İLÇE EMNİYET MÜDÜRLERİ

    Gülseda Torun: Adalar İlçe Emniyet Müdürü

    Ercan Özmen: Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürü

    Mesut Aslan: Ataşehir İlçe Emniyet Müdürü

    Murat Çakır: Avcılar İlçe Emniyet Müdürü

    Hasan Demirbağ: Bağcılar İlçe Emniyet Müdürü

    Burak Bal: Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürü

    Cihat Dağdeviren: Bakırköy İlçe Emniyet Müdürü

    Necati Aktuğ Şahin: Başakşehir İlçe Emniyet Müdürü

    Hakan Demir: Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürü

    Ercan Çamırcı: Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürü

    Hüseyin Güleç: Beykoz İlçe Emniyet Müdürü

    Serkan Gömce: Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürü

    Aşkın Kılıçkeser: Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü

    Aykut Korkmaz: Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürü

    Şenol Yılmaz: Çatalca İlçe Emniyet Müdürü

    Mustafa Demir: Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürü

    Hakan Bolat: Esenler İlçe Emniyet Müdürü

    Gökhan Karaaslan: Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü

    Ahmet Cengiz Koçak: Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürü

    Alpaslan Atasoy: Fatih İlçe Emniyet Müdürü

    Gürhan Kaya: Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürü

    Murat Aydın: Güngören İlçe Emniyet Müdürü

    Ayhan Karaduman: Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü

    Murat Çaykara: Kağıthane İlçe Emniyet Müdürü

    Müslüm Kahraman: Kartal İlçe Emniyet Müdürü

    Cevdet Hürol Öztürk: Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürü

    Selçuk Aldemir: Maltepe İlçe Emniyet Müdürü

    Barış Çukur: Pendik İlçe Emniyet Müdürü

    Veli Şengül: Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürü

    Bülent Çelik: Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü

    Cemil Erim: Silivri İlçe Emniyet Müdürü

    Şekip Akın: Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürü

    Turan Çelik: Sultangazi İlçe Emniyet Müdürü

    Uğur Kurak: Şile İlçe Emniyet Müdürü

    Özay Kayhan: Şişli İlçe Emniyet Müdürü

    Mehmet Yaşar Zehir: Tuzla İlçe Emniyet Müdürü

    Ali Tuna Coşkun: Ümraniye İlçe Emniyet Müdürü

    Mehmet Baykara: Üsküdar İlçe Emniyet Müdürü

    Murat Yıldırım: Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürü

    ŞUBE MÜDÜRLERİ

    Şinasi Yüzbaşıoğlu: Asayiş Şube Müdürü

    Murat Sevgi: Bakım Onarım Şube Müdürü

    Mansur Bayraktar: Baltalimanı Polisevi Şube Müdürü

    İsmet Emirza: Belge Yönetimi Şube Müdürü

    Erdem Kadıoğlu: Boğaziçi Köprüleri Koruma Şube Müdürü

    Mustafa Şaşmaz: Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü

    Filibya Saral: Bütçe Şube Müdürü, Dış İlişkiler Şube Müdürü (Vekaleten), İnterpol-Europol Şube Müdürü (Vekaleten)

    Hakan Alpaslan Kırbaş: Çevik Kuvvet Şube Müdürü

    Cenk Bal: Çocuk Şube Müdürü

    Songül Güler: Deniz Limanı Şube Müdürü

    Neslihan Türkün Alpay: Eğitim Şube Müdürü

    Ekrem Eren Ermiş: Foto Film Şube Müdürü

    Muhammet Hanifi Zengin: Gökçen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürü

    Murat Bayhan: Güven Timleri Şube Müdürü

    Fatih Tınas: Güvenlik Şube Müdürü

    Burak Bodur: Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürü

    Ömer Cankara: Havacılık Şube Müdürü Vekili

    Seval Erdem Gürdoğan: Hukuk İşleri ve Soruşturma Şube Müdürü, Genel Denetleme ve Disiplin Şube Müdürü (Vekaleten)

    Nadir Konak: İnşaat Emlak Şube Müdürü

    Hüseyin Eke: İstanbul Atatürk Havalimanı Şube Müdürü

    Hüseyin Ağca: İstanbul Havalimanı Şube Müdürü

    Nilgün Selvi: İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürü

    Mustafa Varol: İstihbarat Şube Müdürü

    Ömer Erhan Konanç: Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürü

    Ömer Katipoğlu: Koordinasyon Şube Müdürü

    Selma Gençkaya: Koruma Şube Müdürü

    Hakan Erişmiş: Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü

    Süleyman Gökdemir: Medya-Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürü, Bilgi Teknolojileri Şube Müdürü (Vekaletten)

    Rabia Altun: Muhabere Elektronik Şube Müdürü

    Göksel Önder: Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü

    Muharrem Levent Türkmen: Olay Yeri İnceleme Şube Müdürü

    Ömer Ünver: Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü

    Yusuf Burak Güler: Önleyici Hizmetler Şube Müdürü

    Osman Katipoğlu: Özel Güvenlik Şube Müdürü

    Kadri Gençkaya: Özel Harekat Şube Müdürü

    Gökhan Bambal: Personel Şube Müdürü

    Gazi Kaçmaz: Polisevi Şube Müdürü

    Özgür Karlıtepe: Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürü

    Öznur Selçuk Gündüz: Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürü

    Banu Ördek: Sosyal Hizmetler ve Sağlık Şube Müdürü

    Osman Tınmazol: Spor Güvenliği Şube Müdürü

    Esma Zeyrek Şirin: Strateji Geliştirme Şube Müdürü

    Ahmet Umutlu: Tanık Koruma Şube Müdürü

    Gökhan Nazlım: Terörle Mücadele Şube Müdürü, Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürü (Vekaletten)

    Gülpınar Adir: Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü

    Murat Özbek: Trafik Denetleme Şube Müdürü

    Hülya Yapraklı: Trafik Tescil Şube Müdürü

    Ercan Bilgili: Turizm Şube Müdürü

    Hüseyin Güngör: Ulaştırma Şube Müdürü, İkmal Şube Müdürü (Vekaleten)

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