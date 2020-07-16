İstanbul Valisi Yerlikaya, Emniyet atamalarını imzaladı

Ali Yerlikaya, kente yeni atanan ve terfi eden personele hayırlı olsun dileklerini iletti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'a yeni atanan ve çalışırken terfi eden emniyet personelinin atamalarını imzaladığını bildirdi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü 2020 yılı genel atamalarında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 51 rütbeli personelin doğu ve batı illerine atandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "İlimizin huzur ve asayişine verdikleri hizmetler nedeniyle teşekkür ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz." denildi.

EMNİYET'TE GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

Açıklamada, il dışından 10 rütbeli personelin İstanbul'a ataması ve il içinde 33 personelin de yeni rütbe alması sebebiyle, 19 İl Emniyet Müdür Yardımcısı, 22 İlçe Müdürü ve 39 Şube Müdürü ile ilgili yer değişikliği yapıldığı belirtildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medya hesaplarından, "İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzden çeşitli illere atanan emniyet personelimize verdikleri hizmetler için teşekkür ediyorum. İlimize yeni atanan ve ilimizde çalışırken terfi eden emniyet personelimizin yeni görev yerlerini imzaladım. Hayırlı olsun." paylaşımı yaptı.

Valilik açıklamasında ayrıca İl emniyet müdür yardımcıları, ilçe emniyet müdürleri ve şube müdürleriyle ilgili görev dağılımı bilgisine de yer verildi.

İl EMNİYET MÜDÜR YARDIMCILARI GÖREV DAĞILIMI

Sinan Çamuroğlu: Personel Şube Müdürlüğü, Hukuk İşleri ve Spor Şube Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü, Belge Yönetimi Şube Müdürlüğü.

Muharrem Yazgan: Güvenlik Şube Müdürlüğü, Koordinasyon Şube Müdürlüğü, Foto-Film Şube Müdürlüğü.

Alper Karalı: Genel Denetim ve Disiplin Şube Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü.

Serpil Hatipoğlu: İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü, İstanbul Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü.

Kayhan Ay: Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü, İnsansız Hava Araçları Birim Amirliği.

Koray Şensoy: Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü.

Zafer Baybaba: Asayiş Şube Müdürlüğü, Güven Timleri Şube Müdürlüğü.

Belma Aldemir: Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü, Eğitim Şube Müdürlüğü.

Ömer Faruk Ataş: İstihbarat Şube Müdürlüğü, Tanık Koruma Şube Müdürlüğü.

Taner Ertürk: Siber Suçlar Şube Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü.

Murat Ellik: Polisevi Şube Müdürlüğü, Baltalimanı Polisevi Şube Müdürlüğü.

Erdem Torlak: Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğü, Silah ve Patlayıcı Madde Şube Müdürlüğü.

Fatih Doğan: Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü.

Hülya Şen: Trafik Tescil Şube Müdürlüğü, Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü.

Gürkan Dikyol: Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü.

Neslihan Şentürk: Turizm Şube Müdürlüğü, Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü, İnterpol-Europol Şube Müdürlüğü.

Ali Saraç: Koruma Şube Müdürlüğü, Trafik Denetim Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetim Şube Müdürlüğü.

Cenk Özmen: İkmal Şube Müdürlüğü, Bütçe Şube Müdürlüğü, İnşaat Emlak Şube Müdürlüğü, Ulaştırma Şube Müdürlüğü, Bakım Onarım Şube Müdürlüğü.

Caner Coşar: Boğaziçi Köprüsü Koruma Şube Müdürlüğü, Hassas Bölgeler Koruma Şube Müdürlüğü.

İLÇE EMNİYET MÜDÜRLERİ

Gülseda Torun: Adalar İlçe Emniyet Müdürü

Ercan Özmen: Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürü

Mesut Aslan: Ataşehir İlçe Emniyet Müdürü

Murat Çakır: Avcılar İlçe Emniyet Müdürü

Hasan Demirbağ: Bağcılar İlçe Emniyet Müdürü

Burak Bal: Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürü

Cihat Dağdeviren: Bakırköy İlçe Emniyet Müdürü

Necati Aktuğ Şahin: Başakşehir İlçe Emniyet Müdürü

Hakan Demir: Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürü

Ercan Çamırcı: Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürü

Hüseyin Güleç: Beykoz İlçe Emniyet Müdürü

Serkan Gömce: Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürü

Aşkın Kılıçkeser: Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü

Aykut Korkmaz: Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürü

Şenol Yılmaz: Çatalca İlçe Emniyet Müdürü

Mustafa Demir: Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürü

Hakan Bolat: Esenler İlçe Emniyet Müdürü

Gökhan Karaaslan: Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü

Ahmet Cengiz Koçak: Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürü

Alpaslan Atasoy: Fatih İlçe Emniyet Müdürü

Gürhan Kaya: Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürü

Murat Aydın: Güngören İlçe Emniyet Müdürü

Ayhan Karaduman: Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü

Murat Çaykara: Kağıthane İlçe Emniyet Müdürü

Müslüm Kahraman: Kartal İlçe Emniyet Müdürü

Cevdet Hürol Öztürk: Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürü

Selçuk Aldemir: Maltepe İlçe Emniyet Müdürü

Barış Çukur: Pendik İlçe Emniyet Müdürü

Veli Şengül: Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürü

Bülent Çelik: Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü

Cemil Erim: Silivri İlçe Emniyet Müdürü

Şekip Akın: Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürü

Turan Çelik: Sultangazi İlçe Emniyet Müdürü

Uğur Kurak: Şile İlçe Emniyet Müdürü

Özay Kayhan: Şişli İlçe Emniyet Müdürü

Mehmet Yaşar Zehir: Tuzla İlçe Emniyet Müdürü

Ali Tuna Coşkun: Ümraniye İlçe Emniyet Müdürü

Mehmet Baykara: Üsküdar İlçe Emniyet Müdürü

Murat Yıldırım: Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürü

ŞUBE MÜDÜRLERİ

Şinasi Yüzbaşıoğlu: Asayiş Şube Müdürü

Murat Sevgi: Bakım Onarım Şube Müdürü

Mansur Bayraktar: Baltalimanı Polisevi Şube Müdürü

İsmet Emirza: Belge Yönetimi Şube Müdürü

Erdem Kadıoğlu: Boğaziçi Köprüleri Koruma Şube Müdürü

Mustafa Şaşmaz: Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü

Filibya Saral: Bütçe Şube Müdürü, Dış İlişkiler Şube Müdürü (Vekaleten), İnterpol-Europol Şube Müdürü (Vekaleten)

Hakan Alpaslan Kırbaş: Çevik Kuvvet Şube Müdürü

Cenk Bal: Çocuk Şube Müdürü

Songül Güler: Deniz Limanı Şube Müdürü

Neslihan Türkün Alpay: Eğitim Şube Müdürü

Ekrem Eren Ermiş: Foto Film Şube Müdürü

Muhammet Hanifi Zengin: Gökçen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürü

Murat Bayhan: Güven Timleri Şube Müdürü

Fatih Tınas: Güvenlik Şube Müdürü

Burak Bodur: Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürü

Ömer Cankara: Havacılık Şube Müdürü Vekili

Seval Erdem Gürdoğan: Hukuk İşleri ve Soruşturma Şube Müdürü, Genel Denetleme ve Disiplin Şube Müdürü (Vekaleten)

Nadir Konak: İnşaat Emlak Şube Müdürü

Hüseyin Eke: İstanbul Atatürk Havalimanı Şube Müdürü

Hüseyin Ağca: İstanbul Havalimanı Şube Müdürü

Nilgün Selvi: İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürü

Mustafa Varol: İstihbarat Şube Müdürü

Ömer Erhan Konanç: Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürü

Ömer Katipoğlu: Koordinasyon Şube Müdürü

Selma Gençkaya: Koruma Şube Müdürü

Hakan Erişmiş: Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü

Süleyman Gökdemir: Medya-Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürü, Bilgi Teknolojileri Şube Müdürü (Vekaletten)

Rabia Altun: Muhabere Elektronik Şube Müdürü

Göksel Önder: Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü

Muharrem Levent Türkmen: Olay Yeri İnceleme Şube Müdürü

Ömer Ünver: Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü

Yusuf Burak Güler: Önleyici Hizmetler Şube Müdürü

Osman Katipoğlu: Özel Güvenlik Şube Müdürü

Kadri Gençkaya: Özel Harekat Şube Müdürü

Gökhan Bambal: Personel Şube Müdürü

Gazi Kaçmaz: Polisevi Şube Müdürü

Özgür Karlıtepe: Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürü

Öznur Selçuk Gündüz: Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürü

Banu Ördek: Sosyal Hizmetler ve Sağlık Şube Müdürü

Osman Tınmazol: Spor Güvenliği Şube Müdürü

Esma Zeyrek Şirin: Strateji Geliştirme Şube Müdürü

Ahmet Umutlu: Tanık Koruma Şube Müdürü

Gökhan Nazlım: Terörle Mücadele Şube Müdürü, Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürü (Vekaletten)

Gülpınar Adir: Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü

Murat Özbek: Trafik Denetleme Şube Müdürü

Hülya Yapraklı: Trafik Tescil Şube Müdürü

Ercan Bilgili: Turizm Şube Müdürü

Hüseyin Güngör: Ulaştırma Şube Müdürü, İkmal Şube Müdürü (Vekaleten)