İstanbul Valisi Yerlikaya, iş yerine bisikletle geldi

Bisikletin önemine değinen Vali Ali Yerlikaya, "23 kilometreyi 55 dakikada geldim. İstanbul trafiğinde bile yapılabileceğini göstermek gerçekten gayet güzel" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde, Bakırköy'deki konutundan Fatih'teki iş yerine, 23 kilometre pedal çevirerek bisikletle geldi.

İstanbul Valisi Yerlikaya, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla İstanbul'da ulaşıma alternatif olarak bisiklet farkındalığı oluşturmak adına Bakırköy Florya'daki konutundan bisikleti ile yola çıktı.

Bakırköy, Zeytinburnu, Sarayburnu ve Gülhane güzergahını takip eden Vali Yerlikaya, 55 dakikada 23 kilometre yol katederek İstanbul Valiliği'ne ulaştı.

VALİLİĞE BİSİKLETLE GELDİ

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Yerlikaya'nın bisiklet kullandığı anlar, kaskına yerleştirilen kamerayla da kaydedildi.

İstanbul Valisi Yerlikaya, işe bisikletle geldi VİDEO

"İSTANBUL TRAFİĞİNDE BİLE..."

Yerlikaya, Valilik önünde bisikletinden yaptığı açıklamada, bisikletin ulaşım aracı ve spor olarak önemine değinerek, şunları söyledi:

"3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde işimize bisikletle geldik. Bisiklet çok güzel, bisiklet dost, bisiklet çevreci, bisiklet insanın kendisiyle barışık olması demek. Bisiklet, salgınla mücadele ettiğimiz bugünlerde tercih edilmesi gereken ulaşım araçlarından biri.

Bu trafikte 23 kilometreyi 55 dakikada bisikletle geldim. Lise çağlarından beri bisiklet kullanmıyordum. Ama İstanbul trafiğinde bile yapılabileceğini göstermek gerçekten gayet güzel ve çok büyük bir keyif. Bütün bisiklet dostlarını ve bisiklet sporuna gönül veren bütün kardeşlerimi selamlıyorum."





BİSİKLET VE MOTOSİKLET KULLANICILARINA "SAYGI GÖSTERİN" ÇAĞRISI

Trafikte sürücülerin bisiklet ve motosiklet kullanıcılarına saygı göstermesi gerektiğini belirten Vali Yerlikaya, "Saygı gösteren, onların da trafikte en az kendileri kadar hakları olduğunu bilen bütün dostlara da selam ediyorum. Bisiklete gönül verenlere bol pedallı günler, kazasız belasız sürüşler diliyorum." diye konuştu.