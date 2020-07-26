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    İstanbul Valisi Yerlikaya'dan, Ayasofya'da çorba ikramı

    Sabah namazı sonrası yoğun katılımın yaşandığı Ayasofya'da çorba dağıtıldı.
    • AA & Ensonhaber
    • 26.07.2020 - 12:15
    • Güncelleme : 26.07.2020 - 12:15
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    İstanbul Valisi Yerlikaya'dan, Ayasofya'da çorba ikramı

    Halk, 24 Temmuz'da kılınan Cuma namazı ile birlikte yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii'ne büyük ilgi gösteriyor.

    Caminin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 24 saat ibadete açık tutulması kararlaştırıldı.

    Kararın ardından vatandaşlar, gece saatlerinden itibaren camiye akın etti. Ayasofya'da ikinci sabah namazı da yoğun katılımla kılındı.

    YERLİKAYA, ÇORBA İKRAM ETTİ

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ayasofya Camii'ne gelenlere çorba ikram etti.

    O anları Twitter hesabından paylaşan Vali Yerlikaya, "Sabah namazı sonrası Ayasofya Meydanı'nda misafirlerimize Fatih Belediye Başkanımız Ergün Turan ile birlikte çorba ikram ettik." notunu düştü.

    İstanbul Valisi Yerlikaya'dan, Ayasofya'da çorba ikramı #1

    İstanbul Valisi Yerlikaya'dan, Ayasofya'da çorba ikramı #2

    İstanbul Valisi Yerlikaya'dan, Ayasofya'da çorba ikramı #3

    İstanbul Valisi Yerlikaya'dan, Ayasofya'da çorba ikramı #4

    İstanbul Valisi Yerlikaya'dan, Ayasofya'da çorba ikramı #5

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