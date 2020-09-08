İstanbul ve Ankara'da bu hafta sokağa çıkmak yasak mı? Sokağa çıkma yasağı hangi illere gelecek?

İstanbul ve Ankara'da bu hafta sokağa çıkmak yasak mı? Sokağa çıkma yasağı hangi illere gelecek?

İstanbul ve Ankara'da artan koronavirüs vaakları sokağa çıkma yasağının gelip gelmeyeceği sorusunu akıllara getirdi. Peki, İstanbul ve Ankara'da sokağa çıkma yasağı söz konusu mu? Haberimizde...

Dünya genelinde artan koronavirüs vakaları nedeniyle alınan tedbirler de tekrar sıklaşitırılmaya başlandı.

Yapılan birçok yeni düzenlemeyle birlikte vatandaşlar, 'Bu hafta sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı hangi iller için geçerli? İstanbul ve Ankara'da sokağa çıkma yasağı söz konusu mu?' gibi soruların cevaplarını araştırıyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELDİ Mİ?

Bu hafta sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı olacak mı, açıklama geldi mi?

İşte sokağa çıkma yasağı ile ilgili detaylı bilgiler...

Sokağa çıkma yasağı son gelişmeler vatandaşların gündeminde yer alıyor.

HANGİ İLLERDE SOKAĞA ÇIKMAK YASAK?

Kısıtlamalara ilişkin gelecek resmi açıklamalar merakla beklenirken özellikle Ankara vaka sayısındaki artış nedeniyle Ankara Valisi Vasip Şahin açıklamalarda bulunmuştu. Peki; bu hafta sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı olacak mı, açıklama geldi mi?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI? AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Sokağa çıkma yasağı son gelişmeler ve açıklamalar şöyle;

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'da vakaların tırmanış eğiliminde olduğunu açıklamıştı. İstanbul'dan çok daha fazla vakanın bulunduğunu söyleyen Koca, kenttekileri tedbire davet etmişti.

Açıklamaların ardından gözler Başkent Ankara'ya çevrilmişti. Ankaralılar, herhangi bir sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını merak ediyordu. Beklenen açıklama Ankara Valisi Vasip Şahin'den geldi.

Şahin, herhangi bir sokağa çıkma yasağının gündemlerinde olmadığını belirtti. Bunun yanı sıra, diğer illere ilişkin de bir sokağa çıkma kısıtlaması bulunmuyor.

İSTANBUL'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ? AÇIKLAMA YAPILDI MI?

İstanbul'da sokağa çıkma yasağı ile ilgili ise henüz yetkili makamlarca bir bilgilendirme yapılmadı.