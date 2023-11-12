İstanbul, kurak geçen bir yazın ardından sonbahar etkisi altına girdi.
Aşırı sıcaklıkların yerini kasım ayı itibariyle serin havalar aldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu İstanbul ve çevresinde şiddetli sağanak yağış olacağı konusunda uyarılarda bulundu.
Yağış etkisini gösterdi
Gün içinde zaman zaman çiseleyen yağmur, akşam saatlerinde şiddetini artırdı.
Akşam saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağış, İstanbul genelinde hayatı olumsuz etkiledi.
Yağış sırasında şehrin dört bir yanında gökyüzü şimşeklerle aydınlandı.
Köprüye yıldırım düştü
O esnada Yavuz Sultan Selim Köprüsü çevresine yıldırım düştü.
Yıldırımın düşmesi ile birlikte köprü tamamen aydınlandı.
O anlar kamerada
Yıldırımın köprüye düştüğü görülen o anlar ilgi çekici görüntülere sebep oldu.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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