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İstanbul'a aldanmayın; Gece yarısı başlıyor! Cuma, cumartesi ve pazarı esir alacak...

İstanbul'a aldanmayın; Gece yarısı başlıyor! Cuma, cumartesi ve pazarı esir alacak... Dün gün boyunca kar yağışının etkili olduğu İstanbul, perşembe gününü sakin geçirdi. Ancak uzmanlar, asıl etkisinin önümüzdeki 3 gün boyunca olacağının altını çiziyor.