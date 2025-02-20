İstanbul'a aldanmayın; Gece yarısı başlıyor! Cuma, cumartesi ve pazarı esir alacak...

Yağmur Uçar
İstanbul için beklenen kar sonunda kapıya dayandı.
Sibirya'dan yola çıkan Altay kar fırtınası, dün boyun boyunca prova yaptı.
Perşembe gününü sakin geçiren Megakent için peş peşe uyarılar devam ediyor.
Uzmanlar özellikle önümüzdeki 3 gün boyunca dikkatli olunması konusunda uyarıyor.
3 GÜNE DİKKAT
Hava Forum'un X paylaşımında; cuma, cumartesi ve pazar gününe değinildi.
Paylaşımda, "İstanbullular bugünkü havaya aldanmayın. Etkili kar yağışlarını bu gece yarısından sonra bekliyoruz. Cuma, cumartesi ve kısmen pazar devam... #AltayKarFırtınası" denildi.