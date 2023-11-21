İstanbul'a kar müjdesi: Meteoroloji tarih verdi Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası ile birlikte hafta sonu kar ile buluşan İstanbul'a Meteoroloji'den yeni müjde geldi. Tahmin raporuna göre İstanbul'a pazar günü yeniden kar yağması bekleniyor.

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Hafta sonu İstanbul'da da görülen kar yağışı 2016'dan beri kasım ayında görülen ilk kar yağışı olarak kayıtlara geçti.

İstanbul 7 yıl aranın ardından kasımda kar gördü

Yurt genelinde kurak havaların ardından kış artık iyice kendisini hissettirirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni raporlar gelmeye devam ediyor.



Meteoroloji verilerine göre, genelde mevsimin ilk karının aralık ayından itibaren düştüğü İstanbul'a, uzun bir aranın ardından kasımda kar yağdı.

Bu yağışın ardından sıcaklık yavaş yavaş mevsim değerlerine yükselmeye başladı.

Çarşamba gününden itibaren ise sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin edilse de Megakenti bir kar yağışı daha bekliyor.

Pazar günü İstanbul'a kar geliyor

Bugünden itibaren yağışlı bir haftaya başlayacak İstanbul'a Meteoroloji'nin paylaştığı haritaya göre pazar günü kar gelecek. Meteoroloji'nin son tahminlerine göre hafta sonu kış mevsimi kendini iyiden iyiye gösterecek. Pazar günü İstanbul da dahil olmak üzere Marmara Bölgesi'nde kar yağışı etkili olacak.