İstanbul'da 1 aylık denetimde driftçilere ceza yağdı

Sivil trafik ekipleri, trafikte tehlikeli araç kullanan, drift yapan sürücülere karşı denetim yaptı. Eylül ayı boyunca 135 bin sürücüye 57 milyon lira ceza kesildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri, trafikte tehlikeli araç kullanan ve drift yapan sürücülere karşı Eylül ayı boyunca denetimler gerçekleştirdi.

Ekipler, nsanların hayatlarını tehlikeye atan, şehir içinde görüntü ve ses kirliliğine neden olan sorumsuz sürücülere adeta ceza oldu yağdı.

TOPLAM 57 MİLYON TL CEZA

Kurallara uymayan 135 bin 236 bin sürücüye 57 milyon 249 bin 381 lira ceza kesti.

10 BİNE YAKIN ARAÇ MEN EDİLDİ

Öte yandan 9 bin 776 araç trafikten men edilirken, 2 bin 611 kişinin ise sürücü belgesine el konuldu.











