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    İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle kapatılacak yollar

    İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle çok sayıda yol saat 06.00 itibari ile trafiğe kapatılacak.
    • 30.04.2022 - 21:38
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    İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle kapatılacak yollar

    İstanbul Valiliği 1 Mayıs nedeniyle İstanbul'da kapatılacak yollar ve alternatif güzergahları duyurdu.

    Kapalı yollar ve aternatif güzergahlar

     

    İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre; “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" etkinlikleri kapsamında ve Beyoğlu'nda 1 Mayıs 2022 Pazar günü saat 06.00'dan itibaren etkinlik bitimine kadar kapatılacak yollar ve alternatifi olan güzergahlar şöyle:

    Beyoğlu ilçesinde saat 06.00'dan itibaren kapatılacak yollar; Sıraselviler Caddesi, Tak-ı Zafer Caddesi, Sadri Alışık Sokak- Atıf Yılmaz Caddesi, Balo Sokak-Turnacı Başı Caddesi-Zambak Sokak-Meşelik Sokak,Yeni Çarşı Caddesi-Kumbaracı Yokuşu, Asmalı Mescid Caddesi-Meşrutiyet Caddesi-Hamal Başı Caddesi-Kamer Hatun Caddesi, İlk Belediye Caddesi-Ensiz Sokak, İnönü Caddesi- Mete Caddesi.
    Belirlenen alternatif güzergahlar ise şöyle; Refik Saydam Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Meclis-i Mebusan Caddesi, Tersane Caddesi, Mebusan Yokuşu, Boğaz Kesen Caddesi, Defterdar Yokuşu.

    Anadolu Yakası'nda saat 06.00'dan itibaren kapatılacak yollar ise şöyle: Turgut Özal Bulvarı (Maltepe - Kartal Sahil Yolu), (Küçükyalı Maltepe Evlendirme Dairesi önü ile Kartal Çanakkale Caddesi Kavşağı arasında kalan kısım) ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar.

    Alternatif güzergah olarak D-100 karayolu ve Maltepe Bağdat Caddesi önerildi.

    İstanbul da 1 Mayıs nedeniyle kapatılacak yollar #1

     

     


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