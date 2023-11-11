İstanbul'da 10 bin liralık hediye çeki izdihamı: Akşamdan sıraya girdiler Kadıköy'de bir mağaza 500 müşteriye 10 bin liralık ürün hediye duyurdu. Açılışa özel olan hediye çekinden yararlanmak isteyenler akşamdan sıraya girip kuyruklar oluşturdu.

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İHA

İstanbul Kadıköy'de yer alan Bağdat Caddesi'nde yarın açılışı yapılacak ünlü bir mağaza, ilk 500 müşterisine 10 bin TL değerinde hediye vereceğini duyurdu.

10 bin TL'yi duyanlar erken saatlerde sıraya girdi

Bu haberi duyan vatandaşlar akşamın erken saatlerinde saatleri olmasına rağmen mağazanın önünde uzun bir kuyruklar oluştu.

"Sabaha kadar buradayız"

Müşteriler çantayı almak için sabaha kadar bekleyecek. "Sabaha kadar buradayız" Mağazanın önünde bekleyen Mustafa Sancak, "Hediye almak için geldik ama çok sıra varmış. Sabaha kadar yine de bekleyeceğiz. Sabaha kadar buradayız" dedi.

"Herkesin beklediği çanta"

Mağazadan verilecek hediyeyi bekleyen Selin Aydemir ve Mine Menekşeoğlu, "Herkesin beklediği o çantayı hediye olarak 500 kişiye verecekler. 1 saattir buradayız ve öğlen saatlerine kadar burada sabahlayacağız" dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)