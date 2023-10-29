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İstanbul'da 4 yaşındaki çocuğu ezerek öldüren sürücü adli kontrolle serbest

İstanbul'da 4 yaşındaki çocuğu ezerek öldüren sürücü adli kontrolle serbest Avcılar’da 4 yaşındaki çocuğa araba ile çarparak ölümüne neden olan sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay anının görüntüleri kameraya yansıdı.