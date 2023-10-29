İstanbul'da dün akşam saatlerinde Avcılar Yeşilkent Mahallesi 105. Sokak’ta oynayan 4 yaşındaki L.D. isimli kız çocuğuna, C.U. isimli şahsın idaresindeki servis aracı çarpmıştı.
4 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep oldu, adli kontrolle serbest kaldı
Kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından 4 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği belirlenmişti. Konu ile ilgili yakalanan C.U. gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi. C.U., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından bugün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaza anı kamerada
Öte yandan, kaza anına ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülere 4 yaşındaki küçük kızın sokakta oyun oynarken servis aracının çarptığı anlar yansıdı.
Kazanın ardından vatandaşların olay yerine koşarak geldiği anlar görüntülerde yer aldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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