İstanbul'da 500 bin liralık vurgun: İtalyan AVM hırsızı yakayı ele verdi İstanbul'da çeşitli AVM'lerdeki mağazalardan, telefon, çanta gibi ürünler çalan İtalyan hırsız, polisin yaptığı inceleme sonucu yakalandı. İtalyan hırsızın 500 bin liralık vurgun yaptığı anlaşıldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com İstanbul'da İtalyan vatandaşı bir şahsın, Kale Center AVM, Arena Park AVM, Vieland AVM, Özdilek AVM bölgelerindeki mağazalardan hırsızlık yaptığı anlaşıldı. 500 bin liralık hırsızlık Son 1 ayda AVM'lerdeki mağazalara girerek, telefon, çanta gibi ürünler çalan hırsızın, 500 bin liralık vurgun yaptığı öğrenildi. İtalyan hırsızın iş üstündeyken görüntüleri ise güvenlik kameralarına yansıdı. Polis kıskıvrak yakaladı Şahsın peşine düşen polis, güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu İtalyan hırsızı kıskıvrak yakaladı.

