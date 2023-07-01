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İstanbul'da İtalyan vatandaşı bir şahsın, Kale Center AVM, Arena Park AVM, Vieland AVM, Özdilek bölgelerindeki mağazalardan hırsızlık yaptığı anlaşıldı.

500 bin liralık hırsızlık

Son 1 ayda AVM'lerdeki mağazalara girerek, telefon, çanta gibi ürünler çalan hırsızın, 500 bin liralık vurgun yaptığı öğrenildi.

İtalyan hırsızın iş üstündeyken görüntüleri ise güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'da 500 bin liralık vurgun: AVM hırsızı yakayı ele verdi

Polis kıskıvrak yakaladı

Şahsın peşine düşen polis, güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu İtalyan hırsızı kıskıvrak yakaladı.