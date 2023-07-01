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İstanbul'da İtalyan vatandaşı bir şahsın, Kale Center AVM, Arena Park AVM, Vieland AVM, Özdilek AVM bölgelerindeki mağazalardan hırsızlık yaptığı anlaşıldı.
500 bin liralık hırsızlık
Son 1 ayda AVM'lerdeki mağazalara girerek, telefon, çanta gibi ürünler çalan hırsızın, 500 bin liralık vurgun yaptığı öğrenildi.
İtalyan hırsızın iş üstündeyken görüntüleri ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Polis kıskıvrak yakaladı
Şahsın peşine düşen polis, güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu İtalyan hırsızı kıskıvrak yakaladı.