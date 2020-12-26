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    İstanbul'da aç kalan güvercinleri polis besledi

    Silivri Uğur Mumcu Meydanı'nda sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle aç kalan güvercinleri polis unutmadı.
    • İHA
    • 26.12.2020 - 14:33
    • Güncelleme : 26.12.2020 - 14:50
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    İstanbul'da aç kalan güvercinleri polis besledi

    İstanbul'ub Silivri ilçesinde, yüzlerce güvercinin mesken tuttuğu Uğur Mumcu Meydanı sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalınca aç kalan güvercinlerin imdadına Silivri Emniyet Müdürlüğü ekipleri yetişti.

    POLİS BESLEDİ

    Vatandaşların sürekli bölgede yemlediği ve meydanın maskotu olan güvercinler polis, tarafından unutulmadı.

    Bölgede görevli sivil polis memuru, aldığı yemleri alana dökmelerinin ardından yüzlerce güvercin anında alana akın ederek yemleri yemeye başladı.

    İstanbul'da aç kalan güvercinleri polis besledi VİDEO


    İstanbul da aç kalan güvercinleri polis besledi #1İstanbul da aç kalan güvercinleri polis besledi #2

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