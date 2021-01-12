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    İstanbul'da akbil bayilerinde HES kodu kuyruğu

    Koronavirüse karşı alınan yeni önlemler kapsamında İstanbul'da toplu ulaşımda kullanılan İstanbulkart'a, HES kodu zorunluluğu getirildi.
    • DHA
    • 12.01.2021 - 12:52
    • Güncelleme : 12.01.2021 - 13:02
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    İstanbul'da akbil bayilerinde HES kodu kuyruğu

    İstanbul'da toplu taşıma için kullanılan İstanbulkart'a koronavirüs tedbirleri kapsamında, 15 Ocak 2021 tarihi ile HES kodu zorunluluğu getirildi.

    Bu tarih itibarıyla kodunu kartına tanımlatmamış olanlar toplu taşıma kullanamayacak.

    Eşleme, internet üzerinden yapılabildiği gibi İstanbul Kart Dolum Merkezleri'nde de yapılabiliyor.

    UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

    Avcılar'da da İstanbul Kart Dolum Merkezi önünde gün boyunca uzun kuyruklar oluştu. Uygulamaya 3 gün kala vatandaşlar, kartlarını eşleştirmek için bayilere akın ediyor.

    İstanbul da akbil bayilerinde HES kodu kuyruğu #1

    "YENİLEMEYE ÇALIŞIYORUZ"

    Uzun süre kuyrukta beklediğini söyleyen Arif Akbal, "Kartları güncelleyeceğiz onun için bekliyoruz kaç dakikadır. HES kodunu eşleyecekmişiz. 3 gün sonra kullanamayacağız doğru. Yenilemeye çalışıyoruz biz de." dedi.

    İstanbul da akbil bayilerinde HES kodu kuyruğu #2

    "EVDE DURAMIYORUZ"

    61 yaşındaki Gülten Şimşek ise, "Kartı alayım, sonra da HES kodu alacağım. 61 yaşındayım ben. Bana yasak yok sanırım. Evde duramıyoruz ne yapalım. Kızıma gidiyorum, torunlarıma gidiyorum." diye konuştu.

    İstanbul da akbil bayilerinde HES kodu kuyruğu #3

    Bir başka vatandaş da "Yarım saattir bekliyorum. Hep erteledim kaç zamandır böyle sona kaldım şimdi. Mecbur olmasa yapmazdım ama ne yapalım mecbur." şeklinde konuştu.

    İstanbul da akbil bayilerinde HES kodu kuyruğu #4

    İstanbul da akbil bayilerinde HES kodu kuyruğu #5

    İstanbul da akbil bayilerinde HES kodu kuyruğu #6

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