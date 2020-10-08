İstanbul'da aracını doludan korumak için Türk bayrağını branda olarak kullandı
- Haber Merkezi
- 08.10.2020 - 17:24
İstanbul, perşembe ve cuma günü dolu yağışlarına karşı uyarıldı.
Vatandaşlar, şehrin her yerinde araçlarını korumaya yönelik önlemler alırken, bir vatandaşın yaptığı pes dedirtti.
Arabasını doludan korumak için Türk bayrağını branda olarak kullanmak isteyen şahsa, çevredeki vatandaşlar sözlü müdahale etti.
O ANLAR KAMERADA
Şahsa Türk bayrağını branda olarak kullanamayacağını söyleyen vatandaş, o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.
Doludan korunmak için Türk bayrağını kullandı: Tepki gördü VİDEO
"TÜRK BAYRAĞINI BU ŞEKİLDE KULLANAMAZSIN"
Branda olarak kullanmaya çalıştığı Türk bayrağını kaldırana kadar oradan gitmeyeceğini söyleyen vatandaş, "Türk bayrağını bu şekilde kullanamazsın. Ben izin vermiyorum kardeşim. Türk bayrağını arabanın üstüne örtemezsin." diye tepki gösterdi.
BAYRAK KALDIRILDI
Çevredeki vatandaşların müdahalesi ile Türk bayrağının aracın üzerinden kaldırıldığı görüldü.