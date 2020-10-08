İstanbul'da aracını doludan korumak için Türk bayrağını branda olarak kullandı

İstanbul'da aracını doludan korumak için Türk bayrağını branda olarak kullandı

Dolu yağışı alarmı yapılan İstanbul'da aracını korumak isteyen bir vatandaş, Türk bayrağı ile aracının üstünü kapattı. Olaya şahit olan başka bir vatandaşın tepki göstermesi sonucu, bayrak kaldırıldı.

İstanbul, perşembe ve cuma günü dolu yağışlarına karşı uyarıldı.

Vatandaşlar, şehrin her yerinde araçlarını korumaya yönelik önlemler alırken, bir vatandaşın yaptığı pes dedirtti.

Arabasını doludan korumak için Türk bayrağını branda olarak kullanmak isteyen şahsa, çevredeki vatandaşlar sözlü müdahale etti.

O ANLAR KAMERADA

Şahsa Türk bayrağını branda olarak kullanamayacağını söyleyen vatandaş, o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Doludan korunmak için Türk bayrağını kullandı: Tepki gördü VİDEO



"TÜRK BAYRAĞINI BU ŞEKİLDE KULLANAMAZSIN"

Branda olarak kullanmaya çalıştığı Türk bayrağını kaldırana kadar oradan gitmeyeceğini söyleyen vatandaş, "Türk bayrağını bu şekilde kullanamazsın. Ben izin vermiyorum kardeşim. Türk bayrağını arabanın üstüne örtemezsin." diye tepki gösterdi.

BAYRAK KALDIRILDI

Çevredeki vatandaşların müdahalesi ile Türk bayrağının aracın üzerinden kaldırıldığı görüldü.