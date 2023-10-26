İstanbul'da aracıyla drift atan sürücüye 20 bin 342 TL ceza Ataşehir'de geçtiğimiz günlerde aracıyla drift atan ve bu görüntüleri sosyal medyada paylaşan şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

İHA

İstanbul'da 24 Ekim tarihinde bir şahıs Ataşehir ilçesi İnönü Caddesi üzerinde kendi aracıyla yolu kapatıp drift atıp ve drift attığı görüntüleri de sosyal medyada yaymıştı.

Şahıs yakalandı

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine ve gelen şikayetler dahilinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri görüntüleri detaylı bir şekilde incelemiş ve Ataşehir ilçesi İnönü Caddesi üzerinde yolun trafiğe akışını engellediği ve tehlikeye atarak drift attığı anlaşılan B.B. isimli şahsı yaptığı çalışmayla yakalamıştı.

20 bin 342 TL idari para cezası

Drift atan sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereğince, el freninin çekilmesi suretiyle drift yapılmasına istinaden toplam 20 bin 342 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca şahsın sürücü belgesine 60 gün süre ile el konuldu, drift attığı araç ise 60 gün trafikten men edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)