İstanbul'da Avcılar gişeleri çalışma nedeniyle araç trafiğine kapatıldı

İHA

İstanbul'da Avcılar gişelerinden otoyola giriş-çıkışlar, Avrupa Otoyolu Avcılar Ücret Toplama İstasyonu'nda gerçekleştirilen çalışmalar sebebiyle kapatıldı.

"SÜRÜCÜLER ALTERNATİF YOLLARI KULLANABİLECEKTİR"

İBB Ulaşım Yönetim Merkezi (UYM) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü Sorumluluğundaki Gişelerde, "Kanopiler ile Binaların Yıkılması ve Serbest Geçiş Sisteminin Altyapı İmalatlarının Yapılması İşi’’ kapsamında O-3 Avrupa Otoyolu Avcılar Ücret Toplama İstasyonunda, gişe adaları ve kanopilerinin yıkılması çalışmaları yapılacaktır. Yapılacak çalışmalar nedeni ile Avcılar Gişelerinden Otoyola giriş ve çıkışlar kapatılacak olup, sürücüler alternatif yolları kullanabilecektir"

"24 SAAT ESASINA GÖRE ÇALIŞILACAKTIR"

Açıklamada ayrıca şöyle denildi: