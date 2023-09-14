İstanbul'da Avrasya Tüneli yoluna geri girerek kaçan sürücüler kamerada İstanbul'da Bakırköy istikametindeki yoğunluktan kaçmak için Avrasya Tüneli'nin Avrupa Yakası çıkışındaki transit yola geri giderek geçmeye çalışan sürücüler, tehlike saçmaya devam ediyor..

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ensonhaber.com

Bazı kurnaz sürücüler, trafikte diğer sürücülerin canlarını tehlikeye düşürüyor..

İstanbul'da iş çıkışı saatlerinde yaşanılan yoğunluk, bazı sürücüler yüzünden daha da çekilmez bir hal alıyor..

Daha önce birçok kez habere konu olan Bakırköy istikametindeki yoğunluktan kaçmak için Avrasya Tüneli'nin Avrupa Yakası çıkışındaki transit yolda tehlike hala sürüyor.

Tehlike bu akşam bir kez daha görüntülendi..

Sürücüler geri geri gelerek trafikten kaçıyor

İstanbul’daki Avrasya Tüneli çıkış yolu, sahil yolunun tam ortasından Samatya'ya kadar transit yol olarak kullanılıyor.

Akşam iş çıkışının en yoğun olan saatlerde bile bu yolda trafik yoğunluğu olmazken, Bakırköy istikametindeki sahil yolunda özellikle Kennedy Caddesi'nde yoğunluk yaşanıyor.

Akşam trafiğinde sürücüler, yoğun olan sahil yolundan geri gelerek, tünelin Kumkapı mevkisindeki bağlantı yoluna giriyor.

Yenikapı istikametinde sahil yoluna bir bağlantı bulunuyor.

Sürücüler bu sapaktan içeri giriyor ve açık olan Avrasya Tüneli yolundan devam ediyor.

Trafiği tehlikeye sokuyorlar

Araçların geri geri gelmesi nedeniyle Kennedy Caddesi üzerinde bu noktada yoğunluk oluşurken, uyanık sürücüler açık trafik nedeniyle Avrasya Tüneli yolunda hızlı seyreden araçları da tehlike atıyor.

Sürücüler bu sayede trafiği, Samatya mevkisine kadar atlatıyor. Bazı sürücülerin geri geri gelmek yerine ters yöne döndüğü de görülüyor.

Sürücüler kazaya davetiye çıkarıyor

Hemen her akşam yaşanan olay sırasında o kadar çok sürücü bu yola başvuruyor ki kara yolunda geri giden araç konvoyları bile oluşuyor.