İstanbul'da bazı doktorlar iş bırakma eylemi yaptı

İstanbul'da bazı doktorlar iş bırakma eylemi yaptı

Türk Tabipleri Birliği'nin başlattığı bir günlük iş bırakma eylemine İstanbul'da bazı doktorlar katıldı. Tedavi için hastaneye giden vatandaşlar ise doktorları yerlerinde bulamadı.

Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB), Türkiye genelinde özlük haklarının ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi amacıyla başlattığı bir günlük iş bırakma eylemi kapsamında, İstanbul'da bazı doktorlar iş bıraktı.

ACİL SERVİS ÖNÜNDE TOPLANDILAR

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servis önünde toplanan Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEN) adına açıklama yapan Genel Sekreter Yiğithan Okar, haksızlıkların artık tüm çalışanlar için dayanılamayacak boyutta olduğunu belirterek, "Bu kadar haksızlığın olduğu yerde hala hizmet varsa bu da sağlık çalışanlarının fedakarlığıdır." ifadelerini kullandı.

Başta hekimler olarak tüm sağlık çalışanlarının 2 yıldır salgın ile cansiparane bir mücadele içerisinde olduklarını aktaran Okar, emeklerinin karşılığını almak istediklerini söyledi.

"SAĞLIK SİSTEMİNDE YENİLİKLERİN GEREKTİĞİ GÖZLER ÖNÜNE SERİLMEKTEDİR"

Okar, haksız performans sistemi yüzünden ekonomik olarak çok güç kaybettiklerini ve sağlık çalışanlarına "zam" diye müjdelenen düzenlemeler konusunda hala bir gelişmenin olmadığını anlatarak şöyle devam etti:

"Tüm bu sorunların üstüne sağlıkta giderek artan şiddeti, dünya standartlarından çok uzak 5 dakikada muayene sistemini, asistan hekimlere 36 saate varan mesailerini, yoğun iş yükünü ve maruz kaldıkları mobbingi, hasta garantili şehir hastanelerini eklediğimizde sağlık sisteminde yeniliklerin gerektiği gözler önüne serilmektedir."

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) açıklamasıyla sağlık çalışanları için "meslek hastalığı" olarak ilan edilen koronavirüsün, Türkiye’de "meslek hastalığı" olarak sınıflandırılmadığını dile getiren Okar, sağlıkta şiddetin önlem alınmayan, bitirilebilecekken, çözülmeyen bir sorun olarak can almaya devam ettiğini belirtti.