İstanbul'da bir düğünde 5 milyon TL takı ve para takıldı

DHA

İstanbul Beylikdüzü'nde bir düğünde gelin ve damada takılan takı, ağızları açık bıraktı.

Karadenizli iş insanı Aziz Şahin’in oğlu Berk Şahin ve iş insanı İbrahim Genç‘in kızının bir otelde gerçekleştirilen düğün töreninde adeta takı yarışı yapıldı.

Görkemli düğünde gelin ve damada 5 milyon TL’nin üzerinde takı ve para takılırken, düğüne katılım ise yoğun oldu.

500 BİN TL'DEN FAZLA PARA SAÇILDI

Urfa akıtma set, Trabzon set ve takılan altınlara ek olarak, düğünde havaya 500 bin TL’den fazla para saçılması da dikkat çekti.

Aziz Fazlıoğlu, Selahattin Yılmaz , Fırat Delibaş, Metin Kemer, Halim Şimşek, Şahin Turgut, Mehmet Salih Tulpar, Hayrettin Koç gibi iş insanlarının ve Mustafa Topaloğlu, Maral, Faruk Tuncel ve Oktay Gürtürk gibi ünlü isimlerin davetli olduğu düğüne Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe de katılım sağladı.

ÇELENK GÖNDERİLDİ

Düğüne katılım sağlayamayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve iş insanları Alaattin Saral, Fatih Bucak, Orhan Çebi, Şehmus Şerbetçi, Ali Bozan ve Mahmut Yaşa ise çelenk gönderdi.