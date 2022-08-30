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    İstanbul'da bir kadın sürücü kucağında bebekle araba sürdü

    İstanbul Bayrampaşa'da bir kadının kucağında bebekle araba sürdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • 30.08.2022 - 20:53
    • Güncelleme : 30.08.2022 - 21:26
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    İstanbul'da bir kadın sürücü kucağında bebekle araba sürdü

    İatanbul'un Bayrampaşa ilçesi Hal-Otogar Bağlantı Yolu metris istikametinde kadın bir sürücünün kucağında bebek ile araç kullanması izleyenlerin yüreğini ağzına getirdi.

    Bebeğiyle araç süren kadın kamerada

    Başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilen görüntülerde, kadının bebeği önünde tutarak aracı sürmeye devam ettiği görüldü.

    İHA'da yer alan habere göre, kadının rahat bir şekilde arabayı kullanması pes dedirtti.

    İstanbul'da bir kadın sürücü kucağında bebekle araba sürdü VİDEO

    İstanbul da bir kadın sürücü kucağında bebekle araba sürdü #1

    İstanbul da bir kadın sürücü kucağında bebekle araba sürdü #2


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