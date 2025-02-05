İHA

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde bulunan bir mağazada ‘Ne alırsan 100 lira’ kampanyası başlatıldı.

İndirimli ürünlerden yararlanmak isteyen onlarca vatandaş, mağazanın önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

İZDİHAM YAŞANDI

Mağazanın açılmasıyla birlikte kalabalık içeriye hücum etti. Alışveriş telaşıyla birbirlerini iten vatandaşlar arasında zaman zaman gergin anlar da yaşandı.

KAMERAYA YANSIDI

Yoğun kalabalık nedeniyle oluşan izdiham bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Vatandaşların birbirlerini iterek alışveriş yapmaya çalıştığının yer aldığı görüntülerde, mağaza görevlilerinin ‘yavaş yavaş, adamı ezdiniz’ diyerek uyarıda bulunduğu duyuluyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Dilay Kaynak
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