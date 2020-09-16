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    İstanbul'da bir şahıs, aracına bağladığı köpeği sürükledi

    Silivri ilçesinde, bir kişi aracına iple bağladığı köpeği yolda metrelerce sürükledi. Otomobil yoldan geçen diğer sürücüler tarafından durduruldu.
    • DHA
    • 16.09.2020 - 19:02
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    İstanbul'da bir şahıs, aracına bağladığı köpeği sürükledi

    İstanbul'un Silivri ilçesi, Çeltik Mahallesi'nde bir kişi aracının arkasına bağladığı köpeği yolda metrelerce sürükledi.

    Yoldan geçen diğer sürücüler korna çalarak, vicdansız adamı durdurdu.

    İstanbul'da bir şahıs, aracına bağladığı köpeği sürükledi VİDEO

    "YAZLIĞIMA GÖTÜRÜYORUM"

    Otomobilinin penceresini açan kişinin savunması ise pes dedirtti.

    Vicdansız kişi, "Yazlığıma götürüyorum. İçeride bir hayvan daha var. Hasta. O yüzden bağladım" dedi.

    İstanbul da bir şahıs, aracına bağladığı köpeği sürükledi #1

    SÜRÜCÜYE CEZA KESİLDİ

    Yaralı köpek diğer sürücüler tarafından kurtarıldıktan sonra  kaçarken, sürücü hakkında başlatılan re 'sen soruşturma kapsamında para cezası kesildiği öğrenildi.

    Öte yandan köpeğin sürüklendiği ve sürücünün açıklama yaptığı anlar ise başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

    İstanbul da bir şahıs, aracına bağladığı köpeği sürükledi #2

    İstanbul da bir şahıs, aracına bağladığı köpeği sürükledi #3

    İstanbul da bir şahıs, aracına bağladığı köpeği sürükledi #4

    İstanbul da bir şahıs, aracına bağladığı köpeği sürükledi #5

    İstanbul da bir şahıs, aracına bağladığı köpeği sürükledi #6

    İstanbul da bir şahıs, aracına bağladığı köpeği sürükledi #7

    İstanbul da bir şahıs, aracına bağladığı köpeği sürükledi #8

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