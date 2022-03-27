İstanbul'da bir taksici trafikte drift attı
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde bir sürücü, trafikte taksiyle drift yaparak ilerledi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
- DHA
- 27.03.2022 - 18:53
- Güncelleme : 27.03.2022 - 19:01
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi Yeşilpınar Mahallesi'nde dün saat 02.00 sıralarında bir taksi şoförü akan trafikte drift yaparak ilerledi.
TRAFİKTE TEHLİKELİ DRİFT
Önündeki bir araçtan cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, taksicinin trafikteki diğer araçlara aldırmadan caddede drift yaparak ilerlediği görülüyor.
İstanbul'da bir taksici trafikte drift attı VİDEO