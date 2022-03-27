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    İstanbul'da bir taksici trafikte drift attı

    İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde bir sürücü, trafikte taksiyle drift yaparak ilerledi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 27.03.2022 - 18:53
    • Güncelleme : 27.03.2022 - 19:01
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    İstanbul'da bir taksici trafikte drift attı

    İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi Yeşilpınar Mahallesi'nde dün saat 02.00 sıralarında bir taksi şoförü akan trafikte drift yaparak ilerledi.

    TRAFİKTE TEHLİKELİ DRİFT

    Önündeki bir araçtan cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, taksicinin trafikteki diğer araçlara aldırmadan caddede drift yaparak ilerlediği görülüyor.

    İstanbul'da bir taksici trafikte drift attı VİDEO

    Eyupsultanda taksiyle drift kamerada -1

    Eyupsultanda taksiyle drift kamerada -2

    Eyupsultanda taksiyle drift kamerada -3

    Eyupsultanda taksiyle drift kamerada -4


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