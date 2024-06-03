İstanbul'da boş arazide ceset bulundu Küçükçekmece Halkalı’da boş bir arazide erkek cesedi bulundu.

İHA

İstanbul'da saat 20.30 sıralarında Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi’nde bulunan boş bir arazide, akşam saatlerinde Merkez Mahallesi'ndeki boş arazide piknik yapan vatandaşlar bir erkek cesedi buldular.

Kimliği tespit edildi

Vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdiler. Olay yerine gelen ekipler cesedin bir süredir haber alınamayan ve ailesi tarafından aranan Furkan Ç.’ye ait olduğunu belirledi.

Olay Yeri İnceleme Ekipleri’nin çalışması sonrası Furkan Ç’nin başından vurulduğu ve silahın olay yerinin yakınında bulunduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin olay ile ilgili çalışması devam ederken, Furkan Ç.’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)