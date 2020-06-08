Zumba ve fitness eğitmeni olan bir kadının, boş bulduğu tramvayda müzik eşliğinde zumba yaptığı o anlar, kameraya yansıdı.

İstanbul'da, zumba ve fitness eğitmenliği yapan bir kadın, tramvayda zumba yaptığı anları, sosyal medyada paylaştı.

BOŞ TRAMVAYDA DANS

Bağcılar’dan Kabataş'a giden bir tramvaya binen kadın, tramvayı boş bulunca, dans etmeye başladı. Tramvay bir yandan ilerlerken genç kadın da müzik eşliğinde dans etti.

Tramvayda tek başına dans eden eğitmenin o anları, arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

İstanbul'da, fitness eğitmeni tramvayda zumba yaptı VİDEO

"KENDİMİ MÜZİĞE VERİP DANS ETTİM"

Zumba yapmayı çok sevdiğini belirten eğitmen, “Zumba ve fitness eğitmeniyim. Tramvayda çekmiş olduğum video tam bir çılgınlıktı. Telefonu kız arkadaşıma vererek müziği açarak beni çeker misin zumba yapacağım dedim. ‘Ne diyorsun sen deli misin dedi’. Zaten tramvay bomboştu birleri görür endişesine kesinlikle kapılmadan kendimi müziğe verdim ve dans ettim. Çünkü zumba benim için bir aşktır o esnada kimse binmedi. Binmiş olsa herhalde onlarla beraber devam ederdim diye düşünüyorum” dedi.