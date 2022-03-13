İstanbul'da çakarlı araçların olduğu düğün konvoyundaki bir sürücünün drift attığı anlar yeniden gündem oldu.

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan çakarlı araçların da olduğu düğün konvoyunun görüntüleri ve düğüne ait görüntüler, sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başladı.

ÇAKARLI KONVOYDA DRİFT

Kağıthane'de çekildiği belirtilen görüntülerde çakarlı araçların bulunduğu konvoy yol kapatarak ilerledi. Konvoyun en önündeki bir araç ise drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdü.

DOLARLAR HAVADA UÇUŞTU

Öte yandan aynı düğüne ait bir video daha ortaya çıktı. Düğünde oyun oynandığı sırada dolarların havaya uçuştuğu görüldü.

İstanbul'da çakarlı araçların konvoyunda drift atıldı VİDEO

DRİFT ATAN SÜRÜCÜYE 9 BİN LİRA, ÇAKAR TAKAN SÜRÜCÜLERE 2'ŞER BİN LİRA CEZA

Konuyla ilgili harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, videoların ardından konvoydaki sürücülere cezai işlem uyguladı.

Drift atan sürücüye 9 bin 125 TL ceza kesilerek ehliyetine 2 ay el konulurken, çakarlı araç sürücülerine de bin 823’er TL ceza kesildi.