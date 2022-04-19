İstanbul'da çıkan silahlı kavgada durakta bekleyen kadın vuruldu

İstanbul Sultangazi'de çıkan silahlı kavgada durakta bekleyen bir kadın bacağından vurularak yaralandı.

Akşam saatlerinde İstanbul'un Sultangazi ilçesi Gazi Mahallesi'nde meydana gelen olayda iki grup arasında silahlı kavga çıktı.

Durakta bekleyen kadın bacağından vuruldu

Kavga esnasında kurşunlardan biri durakta bekleyen Ş.Ö. adlı kadının bacağına isabet etti. Kavgaya karışanlar hızla olay yerinden uzaklaştı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

DHA'nın haberine göre, ilk müdahalesi çevredekiler tarafından yapılan yaralı kadın, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadının hayati tehlikesi bulunmazken, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

"Bayağı bir kan kaybediyordu"

Olayı gören Kenan Dökmetaş, "3-4 el silah sesi duyduk. Dışarı çıktığımızda kadın vurulmuştu. Kadın ayağından vurulmuştu. Bayağı bir kan kaybediyordu ama hafif yaralıydı" dedi.









