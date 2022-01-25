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    İstanbul'da çoğu İETT seferi iptal edildi

    Kar yağışından dolayı özel araçlarla yola çıkılmaması uyarıları yapılan İstanbul’da toplu taşıma araçlarının hizmet verememesi vatandaşları zor duruma soktu.
    • İHA
    • 25.01.2022 - 22:56
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    İstanbul'da çoğu İETT seferi iptal edildi

    Son yılların en şiddetli kar yağışı nedeniyle, İstanbul'da adeta hayat durdu.

    Özel araçlarla sokağa çıkılmaması uyarısı yapılan İstanbul’da iptal olan İETT seferleri vatandaşı dondurucu soğukta zorladı.

    DURAKLARDAKİ EKRANLAR İPTAL SEFERLERLE DOLDU

    Otobüslerin durağa varış dakikalarını gösteren ekranlarda iptal yazıları dikkat çekti. Öte yandan metrobüs duraklarına inen merdivenlerin de kar ve buzdan arındırılmaması tehlikeye kapı açtı.

    İstanbul da çoğu İETT seferi iptal edildi #1

    İstanbul da çoğu İETT seferi iptal edildi #2

    İstanbul da çoğu İETT seferi iptal edildi #3

    İstanbul da çoğu İETT seferi iptal edildi #4

    İstanbul da çoğu İETT seferi iptal edildi #5


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