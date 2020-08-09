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    İstanbul'da değnekçilere suçüstü

    Fatih'te, 2 kişi korsan otoparkçılık, "değnekçilik" yaparken suçüstü yakalandı. Şüphelilerden birinin otopark için polisten 20 lira isteme anları kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 09.08.2020 - 19:53
    • Güncelleme : 09.08.2020 - 19:53
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    İstanbul'da değnekçilere suçüstü

    İstanbul'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Ekipler Amirliği ekipleri, Fatih'teki Mürselpaşa Caddesi üzerinde bazı kişilerin korsan otoparkçılık yaparak sürücülerden zorla para aldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

    İstanbul'da değnekçilere suçüstü VİDEO

    2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Müşteri gibi davranan polis ekipleri, bugün Mürselpaşa Caddesi üzerinde Fethi K. ve Mehmet S. adlı kişileri değnekçilik yaparken suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

    POLİSLERDEN ÜCRET İSTEME ANLARI KAMERADA

    Polis merkezine getirilen 2 şüpheli hakkında "Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek"ten adli işlem başlatıldı.

    Şüphelilerden birinin otopark için polisten 20 lira isteme anları kameraya yansıdı.

    İstanbul da değnekçilere suçüstü #1


    İstanbul da değnekçilere suçüstü #2

    İstanbul da değnekçilere suçüstü #3

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