İstanbul'da deprem! İstanbul depreminin şiddeti belli oldu! Kandilli Rasathanesi deprem açıklaması yaptı mı?

İstanbul'da deprem! İstanbul depreminin şiddeti belli oldu! Kandilli Rasathanesi deprem açıklaması yaptı mı?

İstanbul'da meydana gelen depremin şiddeti belli oldu. İstanbul'daki depremin şiddeti kaç? merak ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi depremle ilgili bilgilendirme yaptı mı? İşte detaylar...

İstanbul'da korkutan bir deprem meydana geldi. Vatandaşlar, 'İstanbul'da meydana gelen depremin şiddeti kaç? İstanbul'daki depremle ilgili açıklama yapıldı mı? Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan deprem açıklaması geldi mi?' araştırıyor.

'Deprem saat kaçta oldu?' sorusunun cevabını merak edenler için İstanbul'da meydana gelen depremle ilgili detaylar haberimizde...

İSTANBUL'DAKİ DEPREMİN ŞİDDETİ KAÇ?

Saat 16.38'de İstanbul'da deprem meydana geldi. İstanbul'daki depremin büyüklüğü 4.2 olarak belirlendi.

Marmara Denizi açıklarında meydana gelen İstanbul depremiyle ilgili AFAD veya Kandilli Rasathanesi'nden bir açıklama geldi mi? İşte detaylar...

AFAD, DEPREMLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI MI?

AFAD, Marmara Denizi'nde meydana gelen İstanbul depremi ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

AFAD'IN İSTANBUL DEPREMİ AÇIKLAMASI

AFAD'ın deprem açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Marmara Denizi'nde saat 16.38'de merkez üssü Marmaraereğlisi'nin 18 kilometre açığı olan 4.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi."

KANDİLLİ RASATHANESİ'NDEN DEPREM AÇIKLAMASI

Kandilli Rasathanesi de Twitter üzerinden deprem ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.