Dolar
6.8658
0.0816%
Euro
7.7366
-0.3837%
Altın
1777.3
-0.4017%
Borsa
117941.6
-0.4588%
G. Altın
392.713
-0.2618%
Bitcoin
63570.22
0.177%
29ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 29 C
    İstanbul'da depremden en fazla zarar görecek ilçeler

    İstanbul'da depremden en fazla zarar görecek ilçeler

    7.5 büyüklüğündeki deprem simülasyonuna göre Avcılar, Fatih, Zeytinburnu, Esenler, Küçükçekmece, Silivri, Bakırköy, Tuzla ve Beylikdüzü en fazla zarar görecek ilçeler olarak belirlendi.
    • Haber Merkezi
    • 07.07.2020 - 11:30
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    İstanbul'da depremden en fazla zarar görecek ilçeler #1

    Kamu bankalarınca, normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması adına kredi paketlerinin hayata geçirilmesiyle, birçok kişi ev sahibi olmak için bankalara başvurdu.

    Ancak ev sahibi olmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken başlıca konulardan biri,ev alacağınız bölgedeki deprem riski...

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından hazırlanan ve 39 ilçedeki olası deprem kayıpları ile hasarlarını ortaya koyan "İstanbul Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi Kitapçığı" yayınlandı.

    Kitapçıkta 7.5 büyüklüğündeki bir depremde en fazla hasar görecek 9 ilçe ve bu ilçelerdeki hasarlı bina sayısı şöyle sıralandı;

    AVCILAR

    İstanbul'da depremden en fazla zarar görecek ilçeler #2

    FATİH

    İstanbul'da depremden en fazla zarar görecek ilçeler #3

    ZEYTİNBURNU

    İstanbul'da depremden en fazla zarar görecek ilçeler #4

    SİLİVRİ

    İstanbul'da depremden en fazla zarar görecek ilçeler #5

    BAKIRKÖY

    İstanbul'da depremden en fazla zarar görecek ilçeler #6

    KÜÇÜKÇEKMECE

    İstanbul'da depremden en fazla zarar görecek ilçeler #7

    TUZLA

    İstanbul'da depremden en fazla zarar görecek ilçeler #8

    ESENLER

    İstanbul'da depremden en fazla zarar görecek ilçeler #9

    BEYLİKDÜZÜ

    İstanbul'da depremden en fazla zarar görecek ilçeler #10

    Görüş Bildir