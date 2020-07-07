İstanbul'da depremden en fazla zarar görecek ilçeler

7.5 büyüklüğündeki deprem simülasyonuna göre Avcılar, Fatih, Zeytinburnu, Esenler, Küçükçekmece, Silivri, Bakırköy, Tuzla ve Beylikdüzü en fazla zarar görecek ilçeler olarak belirlendi.

Kamu bankalarınca, normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması adına kredi paketlerinin hayata geçirilmesiyle, birçok kişi ev sahibi olmak için bankalara başvurdu.

Ancak ev sahibi olmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken başlıca konulardan biri,ev alacağınız bölgedeki deprem riski...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından hazırlanan ve 39 ilçedeki olası deprem kayıpları ile hasarlarını ortaya koyan "İstanbul Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi Kitapçığı" yayınlandı.

Kitapçıkta 7.5 büyüklüğündeki bir depremde en fazla hasar görecek 9 ilçe ve bu ilçelerdeki hasarlı bina sayısı şöyle sıralandı;

AVCILAR

FATİH

ZEYTİNBURNU

SİLİVRİ

BAKIRKÖY

KÜÇÜKÇEKMECE

TUZLA

ESENLER

BEYLİKDÜZÜ