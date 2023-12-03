İstanbul'da dürümcü dükkanı alev alev yandı Sancaktepe'de bir dürümcü dükkanında çıkan yangın kontrol altına alınırken yanan dükkan kullanılamaz hale geldi.

İHA

İstanbul Sancaktepe'de saat 05.00 sularında Safa Mahallesi Sancaktar Caddesi üzerindeki bir dürümcü dükkanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Maddi hasar meydana geldi

Yangının kısa sürede büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Olayda can kaybı ve Yaralı olmazken dükkanda büyük çaplı maddi hasar oluştu.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)