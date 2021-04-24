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    İstanbul'da en uzun Türk bayrağı dalgalanıyor

    İstanbul'da en uzun Türk bayrağı dalgalanıyor

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göndere çektiği Türk bayrağı, Çamlıca tepesinin silüetine anlam kattı.
    • Haber Merkezi
    • 24.04.2021 - 09:44
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    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından, 31 Ocak 2021 tarihinde yapımına başlanan 111 metre uzunluğunda ve 100 ton ağırlığındaki Türkiye’nin en uzun bayrak direği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından göndere çekildi.

    KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER

    Türk bayrağı İstanbul semalarında gururla dalgalanırken, kentin silüeti de değişti. Bayrak ve Çamlıca Camii'nin görüntüsü ise kartpostallık görüntüler oluşturdu.

    Bin metrekarelik bayrak İstanbul’un birçok noktasından görülebiliyor.

    İstanbul da en uzun Türk bayrağı dalgalanıyor #1

    İstanbul da en uzun Türk bayrağı dalgalanıyor #2

    İstanbul da en uzun Türk bayrağı dalgalanıyor #3

    İstanbul da en uzun Türk bayrağı dalgalanıyor #4

    İstanbul da en uzun Türk bayrağı dalgalanıyor #5

     

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