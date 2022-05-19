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    İstanbul'da feribot yolcuları fırtınaya yakalandı

    Güzelyalı İskelesi'ne yanaşmak isteyen İDO deniz otobüslerindeki yolcular, metrelerce yükselen dalgalar sonucu zor anlar yaşadı.
    • 19.05.2022 - 22:50
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    İstanbul'da feribot yolcuları fırtınaya yakalandı

    Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle deniz ortasındaki feribot yolcuları tehlikeli anlar yaşadı.

    Yenikapı Güzelyalı seferini yapan İDO deniz otobüsü akşam saatlerinde Güzelyalı limanına yaklaştı.

    Feribot güçlükle yanaştı, bağlandığı halat koptu

    İHA'nın haberine göre; rüzgarın şiddetiyle sahilde metrelerce dalgaların kıyıya vurduğu görüldü. Feribot sahile güçlükle yanaşırken geminin bağlandığı halat koptu.

    Kıyıdan geminin halatlarla güçlükle tutulduğu ve iniş rampasının sabit tutulamadığı anlar ile yolcuların görevliler tarafından indirildiği dakikalar kameraya yansıdı.

    İstanbul'da feribot yolcuları fırtınaya yakalandı - VİDEO

    İstanbul da feribot yolcuları fırtınaya yakalandı #1

    İstanbul da feribot yolcuları fırtınaya yakalandı #2


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