İHA
İstanbul'da gündüz saatlerinde Anadolu yakası ile Avrupa yakası arasında sefer yapan bir vapurda ilginç görüntüler kameraya yansıdı.
Saçlarını çakmakla yaktı
Aynı vapura binen iki yolcudan arka tarafta oturan yolcu, ayağa kalkarak ön koltukta oturan saçları uzun bir yolcunun saçlarını çakmakla yakmaya başladı.
Saçlarının yandığını gören genç, saçlarını elleriyle söndürüp, şahsa yumruklarla saldırdı.
İkili arasındaki kavga kamerada
İki yolcu arasında yaşanan yumruklu kavga vapurun içindeki güvenlik kamerasına yansırken, kavga vapurdaki diğer vatandaşların müdahalesiyle son buldu.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)