İstanbul'da halı saha maçının ardından silahlı tartışma çıktı: 2 yaralı Bağcılar’da halı saha maçı sonrası çıkan sözlü tartışmada bir kişinin silahla ateş etmesi sonucu, Mücahit C. başından, Batuhan Y. B. İse baldırına isabet kurşunlarla yaralandı.

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İHA

İstanbul'da saat 22.00 sıralarında Bağcılar Güneşli Mahallesi 1245 Sokak üzerinde bulunan halı sahada, henüz belirlenemeyen bir nedenle halı saha maçı yapan iki grup arasında sözlü tartışma yaşandı.

Çıkan tartışmada silahla yaralandılar

Maçın bitmesiyle birlikte soyunma odalarına taşan tartışmada karşı gruptan bir kişinin silahla ateş etmesi sonucu, Mücahit C. başına, Batuhan Y. B. İsimli şahıs ise baldırına isabet eden kurşunla yaralandı.

Olay anında soyunma odasında bulunan Ahmet H. Y. İsimli şahıs ise olay nedeniyle şoka girdi ve dili tutuldu. ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri halı saha çevresinde geniş güvelik önlemi alırken yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şoka girdi, dili tutuldu

Başına isabet eden kurşunla yaralanan Mücahit C. Yoğun bakıma alındığı ve durumunun ciddi olduğu öğrenilirken baldırına isabet kurşun isabet eden Batuhan Y. B.’nin ise durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olay anında şoka giren Ahmet H. Y. İsimli şahısın ise dilinin tutulduğu ve hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Saldırganlar aranıyor

Olay yeri inceleme ekipleri, halı saha ve soyunma odasında incelemelerde bulunurken olay sonrası kaçan saldırganları polis ekiplerinin kameralardan tespit ettiği ve arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Olay güvenlik kamerasına yansıdı

Tartışma anları anbean güvenlik kamerasında Görüntülerde, soyunma odalarının olduğu koridorda bir grubun soyunma odasının kapısında tartışma yaşadığı ve bir kişinin silahla soyunma odasının içine ateş açtığı görülüyor. Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.