İstanbul'da hangi gün dolu yağacak? Meteoroloji İstanbul'da dolu yağışlarına karşı uyardı!

İstanbul'da kuvvetli dolu ve sağanak yağışlara karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarı yaptı. Peki, İstanbul'da dolu ve yağışlar ne kadar sürecek? Meteoroloji'nin dolu ile ilgili uyarısı nedir?

İstanbullular, ani dolu yağışına yakalandı. Kimi ilçede şiddetli yağışlar kente hakim olurken, kimi ilçede de dolu yağışı etkisini gösterdi.

Avrupa Yakası'nda 4 ilçeyle birlikte İstanbul Boğazı çevrelerini gök gürültülü sağanak yağış etkisi altına aldı.

Anadolu Yakası'nda Kadıköy, Ümraniye ve bazı ilçelerde dolu yağışları meydana geldi. Peki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü dolu yağışı ile ilgili detaylı bilgilendirme yaptı mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dolu yağışlarına karşı ne dedi? Hangi gün dolu yağışı bekleniyor?

METEOROLOJİ, İSTANBUL'DA DOLU YAĞIŞLARINA KARŞI NE DEDİ?

İşte, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün dolu ile ilgili uyarıları ve İstanbul'da dolu yağışı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için bugün öğle saatlerinde kuvvetli sağanak ve dolu yağışı beklendiğine ilişkin açıklama yapmıştı.

Meteoroloji'nin uyardığı yağışlar, kenti kısa sürede etkisi altına aldı. Dolu yağışlarından korunmak isteyen vatandaşların kafalarına karton tuttuğu görülürken, araçların da camları patladı.

Peki, İstanbul'da dolu ve yağış ne zamana kadar devam edecek? İkinci bir dolu yağışı bekleniyor mu? İşte detaylar...

METEOROLOJİ'NİN DOLU UYARISI

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü doluya karşı uyardı. Bir anda ortaya çıkabilecek ani sel, su baskını, yıldırıma karşı vatandaşlar uyarıldı.

Vatandaşlardan, dolu yağışı, yağış anında ortaya çıkabilecek kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU

Önümüzdeki iki gün hava sıcaklığının 23 derecenin altına inmesi beklenirken, dolu yağışı ile ilgili net bir bilgilendirme yapılmadı.

Ancak İstanbulluları, parçalı-bulutlu bir hava bekliyor.

30 EYLÜL 2020 ÇARŞAMBA - İSTANBUL HAVA DURUMU

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