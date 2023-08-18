İHA

Koronavirüs salgınıyla mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanları, hastalarının sağlıklarına kavuşmaları için gece gündüz ter döküyor..

Ancak aralarından bazıları doktorluk mesleğini kötüye kullanıyor.

İstanbul'da bir hastanede yaşanan olay, çalışanlar ve hastaların şikayetleri üzerine ortaya çıktı.

Hastalarından para istedi

Doktorun hastalarından 'Bıçak parası' adı altında yüksek miktarda para talep ettiği öğrenildi.

Bunun üzerine emniyet ekipleri, doktoru yakalayarak gözaltına aldı.

Odasından 275 bin lira çıktı

Doktorun odasından ise 275 bin lira para çıktı.

Savcılığa sevk edilecek

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Bir Kamu hastanesinde hastane yönetimi ve çok sayıda hasta yakının şikayeti üzerine başlatılan çalışmada, hastanede görev yapan doktor B.E'nin 'Bıçak parası adı altında ameliyat öncesi hasta yakınlarından yüksek miktarlarda para talep ettiği, para vermeyen hastaların ameliyatlarına girmeyip aynı bölümde çalışan asistanlarını ameliyata soktuğu' şeklindeki iddialara ilişkin yapılan tespitlere istinaden doktor B.E. çalışmakta olduğu Kamu Hastanesinde 17.08.2023 günü yakalanarak gözaltına alınmış, şüpheli şahsın iş yerinde kullanmakta olduğu odasında yapılan aramada rüşvet suçuna ilişkin olduğu değerlendirilen 275 bin lira ele geçirilmiştir.



Bu çerçevede B.E'nin gözaltı ve ifade süreci devam etmekte olup akabinde savcılık makamına sevk edilmesi planlanmaktadır.