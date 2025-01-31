İstanbul'da hava kirliliği: Sis ve pus görüş mesafesini düşürdü

İHA

İstanbul'da bu hafta hava kirliliği yüksek seviyelere ulaştı..

Afrika üzerinden gelen yüksek basınç sistemlerinin de etkisiyle İstanbul'da sabah ve akşam saatlerinde sis ve pus etkili oluyor.

Bu durum ilde hava kalitesinin düşmesine ve bazı noktalarda zaman zaman görüş mesafesinin düşmesine yol açıyor.

İSTANBUL GÜNE SİS VE PUSLA BAŞLADI

E5 karayolu Maltepe mevkisinde sabah saatlerinde sisli ve puslu bir görüntü hakim oldu. Karayolundaki araçların ve çevredeki binaların sis içerisinde kaldığı görüldü.