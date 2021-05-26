İstanbul'da İkmal Onbaşı kalbine yenik düştü
İstanbul Kuzey Deniz Saha Komutanlığı’nda görevli 27 yaşındaki sözleşmeli İkmal Onbaşı Caner Ülüğ geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybederek şehit oldu.
- DHA
- 26.05.2021 - 06:43
Denizkurdu 21 tatbikatı seyir hazırlıkları sırasında kalp krizi geçiren sözleşmeli İkmal Onbaşı Caner Ülüğ şehit oldu.
İstanbul Kuzey Deniz Saha Komutanlığı'nda görevli Onbaşı Ülüğ’ün Eskişehir’deki evine Türk bayrakları asıldı.
CENAZE NAMAZI REŞADİYE CAMİİ'NDE KILINACAK
Şehit Onbaşının, cenazesi İstanbul GATA’da yapılacak törenin ardından Eskişehir 1. Hava Jet Üs Komutanlığı havaalanına, oradan da cenaze namazının kılınacağı Reşadiye Camii’ne getirilecek.
Ülüğ, ikindi namazına müteakip Hava Şehitliği’nde toprağa verilecek.